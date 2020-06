Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) hat eine Reihe von Vereinbarungen getroffen, die maßgebliche Rechtsstreitigkeiten von Monsanto in den USA im Wesentlichen beilegen werden - darunter die Produkthaftungsverfahren in Sachen Roundup (Wirkstoff: Glyphosat) und die Verfahren zu Verwehungen von Dicamba sowie zu PCB in Gewässern. Dies teilte Bayer am Mittwoch mit. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Bayer AG: ...

