Plug Power gehört mit einem Plus von in der Spitze 25 Prozent diese Woche zu den Bestperformern. Grund: Der Brennstoffzellen-Pionier schraubt nach der Übernahme des Wasserstoffherstellers United Hydrogen seine Ziele für 2024 nach oben. Statt 1,0 Milliarden Dollar Umsatz sollen es nun 1,2 Milliarden Dollar werden. Bisher wurde ein EBITDA-Gewinn von 200 Millionen in Aussicht gestellt - nun beträgt zur Freude der Aktionäre das Ziel 250 Millionen Dollar.Aktuell präsentiert sich CEO Andy Marsh auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...