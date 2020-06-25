DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WIRECARD AG WDI DE0007472060 25.06.2020 11:20 CET
START RESTART AUCTION: 11:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 11:30
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