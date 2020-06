Frankfurt am Main (ots) - Immer mehr Menschen nutzen ihr Smartphone, um online einzukaufen. Häufig kommt es beim mobilen Check-out allerdings zu Kaufabbrüchen, wenn Benutzername und Passwort von den Kunden eingegeben werden müssen. Daher ermöglicht paydirekt ab sofort, Online-Einkäufe über die paydirekt-App auch ohne Benutzername und Passwort zu bezahlen. Die Transaktion wird einfach per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN bestätigt.Der komfortable Check-out kann auch beim Shopping am Desktop-Computer genutzt werden. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt dann über einen QR-Code, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Diesen Code scannt der Online-Shopper mit seinem Smartphone, um dann über die App zu bezahlen. Außerdem können paydirekt-Kunden mit der paydirekt-App auch Geld an Freunde und Bekannte senden und Geld empfangen. Zudem informiert die App auf Wunsch über jeden Zahlungsvorgang per Push-Nachricht."Wir erfüllen mit dieser Erweiterung der paydirekt-App konsequent die Anforderungen der Kunden nach unkomplizierten mobilen Checkout-Lösungen und gleichzeitig den Wunsch der Online-Händler nach höheren Conversion-Raten", erklärt Christian von Hammel-Bonten, Vorsitzender der paydirekt-Geschäftsführung. "Perspektivisch kann die Funktion auch in die Mobile Banking Apps der an paydirekt angebunden Banken und Sparkassen integriert werden."Um die Bezahlfunktion in der App zu aktivieren, gibt der Nutzer diese bei der Erstanmeldung einmalig mit dem TAN-Verfahren seiner Bank oder Sparkasse frei. Die Payment-Lösung von paydirekt ist für Apple- und für Android-Betriebssysteme verfügbar und kann im App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. Ist die App bereits in der neuesten Version installiert, erfolgt das Update automatisch. Für Online-Händler, die paydirekt als Zahlart anbieten, entsteht kein technischer Anpassungsbedarf.Pressekontakt:paydirekt GmbHEvelyn PaulusTelefon +49 69 24 75 382-319presse@paydirekt.dehttps://www.paydirekt.de/Original-Content von: paydirekt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120352/4633978