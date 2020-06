Wie die Wirecard AG mittteilt, hat man Insolvenz beantragt. Der Handel in Wirecard-Aktien ist am Donnerstagmorgen deshalb ausgesetzt."Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen. Es wird geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen", so die Gesellschaft.

