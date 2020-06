mixi, Inc., gibt bekannt, dass ab Juni 2020 die deutsche und französische Sprachversion der Familienfoto-App FamilyAlbum verfügbar sein wird.

FamilyAlbum ist damit nun in 6 Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch und traditionelles Chinesisch.

FamilyAlbum ist eine App, die es dem Benutzer erlaubt, Fotos und Videos von Smartphones und Tablets in ein Online-Album hochzuladen, um diese dann unkompliziert und sicher mit der Familie zu teilen und zu kommentieren. Die Grundfunktionen der App sind kostenlos und es wird keine Werbung eingeblendet.

Das Album ist privat und kann im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken nicht von der Öffentlichkeit gesehen werden. Nur eingeladene Familienmitglieder und Freunde können auf das Album zugreifen.

Die App wird weltweit von über 7 Millionen Personen*¹ in 97 Ländern genutzt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, z.B. "Apps We Love Right Now".

FamilyAlbum vereint Familienmitglieder, die weit voneinander entfernt wohnen. Auch Großeltern und andere Verwandte, die aufgrund der Corona-Pandemie die Kinder momentan nicht treffen können, haben die Möglichkeit über FamilyAlbum deren Wachstum mitzuerleben. Während der Corona-Krise haben sich die auf FamilyAlbum hinterlassenen Kommentare verdoppelt.*²

Wir freuen uns, dass wir in schweren Zeiten dazu beitragen können, Familien zusammenzubringen. Mit der Veröffentlichung der deutschen und französischen Sprachversion hoffen wir, noch mehr Familien erreichen zu können.

*¹ Alle Benutzer der iOS und Android App-Version sowie der Web-Browser-Version, Stand April 2020.

*² Daten-Stichproben vom 27. Februar und 20. April 2020.

Was FamilyAlbum bietet:

- Kostenloser und unbegrenzter Online-Speicher für Fotos und Videos

Mit der App können Benutzer beliebig viele Fotos und Videos zum Album hochladen. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl oder des Datenvolumens.

- Album wird automatisch nach Monaten sortiert

Alle hochgeladenen Fotos und Videos werden automatisch nach dem Aufnahmedatum sortiert und übersichtlich nach Monat geordnet. Weiterhin wird das Alter des Kindes für jeden Monat eingeblendet, sodass man jederzeit auf dessen Wachstumsschritte zurückblicken kann.

- Schöne Momente unkompliziert und sicher mit der Familie teilen

Die Privatsphäre der Kinder und der Familie ist geschützt, weil das Album nicht öffentlich sichtbar ist nur von den Eltern eingeladene Personen haben darauf Zugriff. Weiterhin gibt es die Option, bestimmte Fotos und Videos nur für die Eltern sichtbar zu machen und diese vor den anderen Mitgliedern des Albums zu verbergen.

Die App ist leicht verständlich aufgebaut und auch für Personen, die nicht vertraut im Umgang mit Smartphones und Tablets sind, einfach zu bedienen. Für Familienmitglieder, die kein Mobilgerät besitzen und die App-Version nicht nutzen können, bieten wir auch eine Web-Browser-Version an.

- Mit automatisch erstellten Sekunden-Filmen das Wachstum des Kindes festhalten

Alle 3 Monate erstellt FamilyAlbum kostenlos, automatisch kurze Filme, die aus 1-Sekunden-langen Ausschnitten der hochgeladenen Fotos und Videos bestehen. Mit Sekunden-Filmen kann man das Wachstum der Kinder im Zeitraffer noch einmal neu erleben.

- Fotobücher können über die App bestellt werden

Für beschäftigte Eltern, die keine Zeit haben, selbst Fotobücher zusammenzustellen, bietet die App jeden Monat ein neues, automatisch erstelltes Fotobuch an, welches der Benutzer bei Gefallen bestellen oder selbst noch abändern kann. Natürlich kann der Benutzer auch eigene Fotobücher von Grund auf neu erstellen.

Möglichkeit für 4,49 Euro im Monat ein Premium-Abo abzuschließen

Neben den oben genannten kostenlosen Basisfunktionen, können mit einem Premium-Abo weitere Extras freigeschaltet werden!

Premium-Zusatzfunktionen:

Längere Videos (mehr als 3 Minuten) können hochgeladen werden

Fotos und Videos auch von Ihrem Computer aus hochladen

Kostenfreie Lieferung für alle Artikel unseres Shops

Zusätzliche Sekunden-Filme (jeden Monat und eine Jahreszusammenfassung)

Mitglieder des Albums können in Benutzergruppen unterteilt werden

Nach Kindern sortierte Personenseiten

Das Premium-Abo kann für 1 Monat kostenlos getestet werden! Danach kann es für 4,49 Euro im Monat weiter genutzt werden. Es ist möglich das Abo jederzeit zu kündigen und zur kostenlosen Version von FamilyAlbum zurückkehren. Premium-Abos gelten für das gesamte Album, d.h. es reicht, wenn nur ein Elternteil ein Abo abschließt, damit alle Mitglieder davon profitieren können!

Für weitere Informationen zu FamilyAlbum Premium:

https://family-album.com/de/premium

FamilyAlbum

Preis:

Kostenlos

(freiwillige Option zusätzlich Premium-Abo für 4,49 Euro im Monat abzuschließen)

Systemvoraussetzungen:

Mindestens iOS 11.0 oder Android 5.0

iOS: https://apps.apple.com/de/app/id935672069

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.mitene

Offizielle Webseite:

https://family-album.com/de

Über die mixi Group

Seit 1997 veröffentlicht die mixi Group Kommunikations-Services mit dem Ziel Familien und Freunde näher zu zueinander bringen. Diese Services sind vielfältig und umfassen soziale Netzwerke bis hin zu mobilen Spielen wie Monster Strike. Unsere Mission ist es unsere Benutzer immer wieder positiv zu überraschen, indem wir neue Möglichkeiten bieten die alltägliche Kommunikation zu bereichern.

(engl. Website: https://mixi.co.jp/en/)

