Der durch den Bilanzskandal gebeutelte Zahlungsdienstleister Wirecard stellte an diesem Montag einen Insolvenzantrag. Die Verantwortlichen haben die Notbremse gezogen: " Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sah der Vorstand den einzigen Ausweg in der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Gegen zwei ehemalige Vorstände wurden bereits Haftbefehle erlassen. In einer Adhoc Meldung teilte das Unternehmen mit: "Der Vorstand der Wirecard ...

