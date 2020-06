US-Zocker stürzen sich wieder auf Hertz-Aktien (WKN: A2ALSZ): Den Mittwoch beendete der Hot Stock um +29,84% höher bei 1,61 USD. Tagsüber ging es bis auf 2,49 USD und damit exakt +100% höher als am Vortag. Grund für den rasanten Kursanstieg ist ein neues Gerücht an der Wall Street. Jeffries-Analyst Hamzah Mazari bringt den Verkauf von Firmenassets, konkret dem Hertz-Autobestand, an die Mitkonkurrenten CarMax und AutoNation ins Spiel. Genau auf solche Rumors wartet die Spekulantenhorde Über die verrückte ...

