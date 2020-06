Sämtliche Problematiken im Bereich Stahl sind bekannt und 2020 wird ein miserables Jahr. Dennoch gibt es Lichtblicke. Die Stahlpreise ziehen bereits leicht an und Zug um Zug bringt jedes Land jetzt seine Konjunkturprogramme auf den Weg. Den Höhepunkt wird wohl ein billionenschweres Infrastrukturprogramm der Amerikaner liefern. In den USA fährt Klöckner einen Marktanteil im Stahlhandel von 7 % oder 40 % seines Geschäftsvolumens. Das ist bedeutend. Technologisch muss man sich nicht verstecken.



