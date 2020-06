CLIQ Digital AG schlägt Hauptversammlung Dividende in Höhe von 28 Cent je Aktie vor und beschließt nachhaltige DividendenpolitikDGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Dividende CLIQ Digital AG schlägt Hauptversammlung Dividende in Höhe von 28 Cent je Aktie vor und beschließt nachhaltige Dividendenpolitik25.06.2020 / 11:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsCLIQ Digital AG schlägt Hauptversammlung Dividende in Höhe von 28 Cent je Aktie vor und beschließt nachhaltige Dividendenpolitik- Vorschlag für eine Gesamtdividende von 28 Cent, bestehend aus einer Basisdividende von 14 Cent und einer zusätzlichen Sonderdividende von 14 Cent pro CLIQ-Aktie zur Anerkennung der treuen Aktionäre- Ausschüttungsquote soll in den kommenden Geschäftsjahren 40 % des Konzernergebnisses (nach Minderheitenanteilen) betragenDüsseldorf, 25. Juni 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Digital Lifestyle Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming Entertainment Services anbietet, haben über die Grundzüge der Dividendenpolitik entschieden. In den kommenden Geschäftsjahren soll jeweils ein Betrag von insgesamt 40 % des Konzernergebnisses (nach Minderheitenanteilen) nach IFRS an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.Zur Anerkennung der treuen Aktionäre einigten sich Vorstand und Aufsichtsrat zusätzlich darauf, der ordentlichen Hauptversammlung 2020 die Ausschüttung einer Sonderdividende vorzuschlagen. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag des Dividendenvorschlags, bestehend aus der Basisdividende von 14 Cent pro Aktie und einer Sonderausschüttung von 14 Cent pro Aktie, auf 28 Cent pro Aktie. Diese Dividende (Basisdividende und Sonderdividende) entspricht einer Dividendenrendite von 4,7 % auf Basis des Schlusskurses der CLIQ Digital-Aktien von EUR 6,00 am 22. Juni 2020, sofern sie von der ordentlichen Hauptversammlung genehmigt wird. Der ursprüngliche Gewinnverwendungsbeschluss, der im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 am 31. März 2020 gefasst wurde und einen vollständigen Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorsah, wurde entsprechend geändert. In den kommenden Geschäftsjahren sind Dividendenzahlungen im Einklang mit der neuen Dividendenpolitik geplant.CLIQ Digital möchte mit einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Dividendenpolitik seine Aktionäre am Unternehmenserfolg beteiligen und die Attraktivität der Aktie für einen erweiterten Investorenkreis erhöhen. In den vergangenen sechs Jahren ist es dem Unternehmen gelungen, die Profitabilität mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 30 % (CAGR) des Nettogewinns deutlich zu steigern und positive Cashflows zu generieren.CLIQ Digital hat sich als All-in-One-Streaming-Service-Anbieter im Streaming-Entertainment-Sektor positioniert und weiter differenziert, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen. Derzeit erfährt der Medienmarkt ein dynamisches Wachstum und eröffnet Unternehmen mit kreativem Ansatz zahlreiche Chancen. So geht beispielsweise das Marktforschungsunternehmen Goldmedia davon aus, dass die Umsätze mit Streaming-Angeboten allein in Deutschland im laufenden Jahr 4,3 Milliarden Euro betragen werden. Bis zum Jahr 2024 soll sich das Volumen auf 6,5 Milliarden Euro erhöhen. Dies entspräche gegenüber dem Jahr 2019 mit 3,6 Milliarden Euro einem Wachstum von mehr als 80 % gemessen am Umsatz. Auch für den Bereich Gaming für mobile Endgeräte gehen Experten von einer weiterhin positiven Entwicklung aus. Das Forschungsinstitut Newszoo erwartet, dass das Volumen des Spielemarktes bis 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % steigen wird.CLIQ Digital ist sowohl mit seinen mitgliedschaftsbasierten Streaming-Entertainment-Services im Entertainment Sektor als auch mit seiner langjährigen Expertise im Games-Bereich bestens aufgestellt, um von der dynamischen Marktentwicklung zu profitieren. Etablierte Research-Häuser und Banken bescheinigen CLIQ Digital eine positive Entwicklung und gehen auch für die weitere Zukunft von profitablem Unternehmenswachstum aus. CLIQs mitgliedschaftsbasiertes Streaming-Modell hat das Potenzial nachhaltigen Cashflow zu generieren. Dies ist die Basis für ein visibleres und skalierbareres Geschäftsmodell."Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, unsere Aktionäre nach mehr als zehn Jahren mit einer Dividende am Unternehmenserfolg beteiligen zu können. Wir haben nun die Grundlagen einer Dividendenpolitik gelegt, die den Wunsch unserer Aktionäre nach einer angemessenen Beteiligung adressiert, ohne dabei die Finanzierung unserer Wachstumsziele zu gefährden. Kombiniert mit unserem erweiterten Geschäftsmodell erhöhen wir die Attraktivität für Kapitalmarktteilnehmer und schaffen gleichzeitig unser Wachstum im chancenreichen Streaming-Entertainment-Markt fortzusetzen", sagt Vorstandsmitglied Ben Bos.Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschluss über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 21. August 2020 in Düsseldorf gefasst. Die Hauptversammlung soll als Präsenzveranstaltung stattfinden. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass das COVID-19-Infektionsgeschehen zu dem Zeitpunkt auch eine entsprechende Präsenzversammlung zulässt. Die Dividende wird voraussichtlich am 26. August 2020 ausgezahlt werden, wenn die Hauptversammlung den Gewinnverwendungsbeschluss antragsgemäß gefasst haben wird.Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 089 125 09 03-33 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de25.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1078625Ende der Mitteilung DGAP News-Service1078625 25.06.2020