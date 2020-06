Die Stimmung am Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der Dax schwankte am Donnerstag vom Minus ins Plus und lag gegen Mittag 0,5 Prozent fester bei auf 12.154 Punkten. Der EuroStoxx50 notierte 0,3 Prozent höher bei 3211 Zählern. Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle hatte ihn am Mittwoch mehr als drei Prozent ins Minus gedrückt.

