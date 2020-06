Bahn-Bashing ist für Deutsche ein Volkssport: Kein Netz, schlechtes WLAN, ständig zu spät. Im Interview erklärt Digitalvorständin Sabina Jeschke, mit welchen Technologien sie die Bahn fit für die Zukunft machen will und warum wir ein "Amazon der Mobilität" brauchen. Es ist ein sonniger Tag Anfang März in Berlin. Die Menschen geben sich noch die Hand, wenn sie sich treffen. Der Händedruck von Sabina Jeschke, Digital- und Technikvorständin der Deutschen Bahn, ist angenehm fest. Von ihrem Büro in der 24. Etage des Bahntowers am Potsdamer Platz eröffnet sich ein weiter Blick über die Hauptstadt. Jeschke ist seit November 2017 beim Staatskonzern und seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...