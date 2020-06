Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Zentralbank hat auf ihrer jüngsten Sitzung den Leitzins überraschend von 0,90 Prozent auf 0,75 Prozent abgesenkt, so die Analysten von Postbank Research.Ein wesentlicher Grund für den Schritt dürfte der deutlich pessimistischere Ausblick für die Wirtschaft sein. Zwar würden die Währungshüter immer noch mit einer schnellen, V-förmigen Konjunkturerholung in diesem Jahr rechnen. Gleichwohl hätten sie ihre Prognosen für das BIP-Wachstum auf 0,3 bis 2,0 Prozent abgesenkt, von zuvor 2,0 bis 3,0 Prozent. Auch erwarte die Notenbank einen abnehmenden Preisdruck und eine weitere Annäherung der Inflationsrate an den Zielwert von drei Prozent. Noch viel wichtiger für die Zinsentscheidung dürften aber die Stabilisierungstendenzen beim Ungarischen Forint gewesen sein, nachdem dieser Anfang April noch ein Allzeittief gegenüber dem Euro erreicht habe. ...

