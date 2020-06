Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) beließ gestern die Leitzinsenerwartungsgemäß unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 0,25% bleibe der 2-Wochen-Reposatz 2 Prozentpunkte unter dem Niveau von Februar-März, vor der Corona-Krise. Gouverneur Jirí Rusnok habe bei der Pressekonferenz betont, dass die CNB im Gegensatz zu anderen Zentralbanken einen großen Spielraum bei den Leitzinsen gehabt habe, um ihre Ziele zu erreichen, und dass Diskussionen über unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen nur auf theoretischer Ebene geblieben seien. Die Inflationsrate sollte nach Prognose der Zentralbank auf das Zielniveau von 2,00% sinken, es gäbe keine Anzeichen einer drohenden Deflation. Der EUR/CZK-Wechselkurs bewege sich seit Anfang Juni in einer relativ schmalen Bandbreite von ca. 26,50 bis 26,90, also leicht unter der CNB-Prognose vom Mai, wonach EUR/CZK bis Ende 2021 relativ stabil über 27,00 verharren sollte. Wenn die zweite Covid-Welle ausbleibt, können wir uns eine tendenziell langsam aufwertende Krone in Richtung 26,00 im nächsten Jahr vorstellen, bei einer plötzlichen Verschlechterung der globalen Marktstimmung sind aber kurzfristige Rückschläge bis 27,40 möglich, so Oberbank. (25.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...