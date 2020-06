Wien (www.anleihencheck.de) - ams AG (ams) gab diesen Montag bekannt, neben der Bezugsrechtsemission in Höhe von EUR 1,65 Mrd. für die (Teil-)Finanzierung des Anteilszukauf (von 23,4% auf 68,4%) an OSRAM AG (OSRAM) sowie der OSRAM-Schuldenrefinanzierung den Anleiheprimärmarkt anzapfen zu wollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...