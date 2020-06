Wirecard stellte heute Antrag auf Insolvenz. Die Insolvenz ist keine Überraschung. Das Unternehmen hat einen grossen Teil ihres Geschäftes in den vergangenen Jahren scheinbar frei erfunden und die Anleger vorsätzlich getäuscht. Am Montag hatte die erste Bank ihre Kreditlinie zurückgefordert, was die Unterstützung des Syndikats zum Einsturz brachte. Denn die Ersten, die ihr Geld zurückfordern, sind diejenigen, die noch am meisten bekommen.Versagen der AufsichtsorganeDer Anlegerschutz in Deutschland weist offensichtlich grosse Lücken auf. Wenn es einem betrügerischen Unternehmen gelingt, Geschäfte in Milliardenhöhe vorzutäuschen und damit sogar in den DAX aufzusteigen, stellt sich die Frage, warum die Aufsichtsorgane dies nicht verhindert haben.

