Luxembourg (www.fondscheck.de) - Die Coronavirus-Krise hat die Finanzwelt durcheinandergewirbelt und stellt Fondsmanager vor große Herausforderungen, so die Experten von Eurizon Asset Management."Die Ausfallraten steigen!", betone Paolo Bernardelli, Head of Fixed Income & FX bei Eurizon. Zugleich bescheinige er der EZB und anderen Notenbanken, einen guten Job zu machen. Sobald deren Maßnahmen greifen würden und die wirtschaftliche Erholung einsetze, erachte er Unternehmensanleihen als die größten Profiteure. Sein eigener Bestand an Unternehmensanleihen setze sich inzwischen überwiegend aus Green Bonds zusammen. Daneben präferiere er inflationsindexierte Anleihen, weil die Teuerungsraten zunehmen dürften. Das EU-Konjunkturprogramm "Next Generation EU" schließlich begrüße er ausdrücklich, weil dies ein wichtiger Schritt in Richtung eines neuen Europas sei. ...

