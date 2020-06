Das Projekt "EnergiCity" hat die Testphase für das kontaktlose Laden von Elektro-Taxis gestartet. In der norwegischen Hauptstadt Oslo werden künftig 25 Jaguar I-Pace im Taxi-Einsatz induktiv geladen. Die Ladeleistung soll dabei weit über jene gängiger AC-Ladeleistungen hinausgehen. Konkret sollen in dem 2019 angekündigten Programm, an dem neben der Stadt Oslo auch das US-Unternehmen Momentum Dynamics, ...

