Wien (pta021/25.06.2020/12:00) - Im Geschäftsjahr 2019/2020 erzielte die Unternehmensgruppe Gurktaler mit EUR 1,0 Mio. einen um 0,4 % höheren Umsatz aus Pachterlösen als im Vorjahr.



Dabei handelt es sich um die Pachterträge für den Vertrieb der Marken Gurktaler Alpenkräuter, Rossbacher und Leibwächter.



Für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird ein Betriebsergebnis (EBIT) von TEUR 466 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR 444). Bei nahezu konstanten Umsätzen sind die Kosten leicht gesunken. Das At-Equity- Ergebnis umfasst die Erträge der At-Equity-Beteiligung in Ungarn mit EUR 1,1 Mio. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.). Das Finanzergebnis umfasst im Wesentlichen das Beteiligungsergebnis der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, im Ausmaß von EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,4 Mio.) und Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 4 (Vorjahr: TEUR 13).



An Ertragsteuern wurden im Geschäftsjahr 2019/2020 EUR -0,6 Mio. (Vorjahr: EUR -0,1 Mio.) verbucht. Das Konzernjahresergebnis beträgt in Summe EUR 1,5 Mio. nach EUR 2,7 Mio. im Vorjahr. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,68 (Vorjahr: EUR 1,19). Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 23. September 2020 eine Dividende in Höhe von EUR 0,08 je bezugsberechtigter Aktie (Stamm- und Vorzugsaktie) vorschlagen. Mit dieser Ausschüttung soll eine Mindestverzinsung fur die Aktionäre sichergestellt, aber zugleich insbesondere vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie auch die Liquidität und Eigenkapitalquote der Gesellschaft abgesichert werden.



Wien, 25. Juni 2020



Der Vorstand



Aussender: Gurktaler AG Adresse: Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 218 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at



ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie), AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1593079200546



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 25, 2020 06:00 ET (10:00 GMT)





