Slack erweitert seinen Funktionsumfang. Jetzt können auch Partner und Kunden besser eingebunden werden. Die E-Mail soll jetzt wirklich langsam in den Ruhestand gehen - meint der Team-Kommunikationsanbieter Slack. Mit dem dem neuen Feature Slack Connect ermöglicht der Dienst die Zusammenarbeit von bis zu 20 Unternehmen in einem Channel. Damit will das Unternehmen aus San Francisco neben der internen Kommunikation auch die externe weiter abbilden. Mit Slack Connect sollen sich jetzt auch Partner, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...