FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GNC HOLDINGS CL.A DL-,001 IGN US36191G1076
AB/FROM ONWARDS 25.06.2020 12:24 CET
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GNC HOLDINGS CL.A DL-,001 IGN US36191G1076
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