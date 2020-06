Die All for One Group AG (ISIN: DE0005110001) bietet ihren über 2.500 Kunden den Wechsel zu SAP S4/HANA mit dem Lösungspaket von SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN: DE0007203705) in verschiedenen Dienstleistunsgpaketen an. Die beiden Unternehmen haben eine langfristige Partnerschaft unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung ist es, den über 2.500 Kunden der All for One Group einen hoch automatisierten und flexiblen Wechsel zu SAP S/4HANA zu ermöglichen. Das Unternehmen wird hierfür zukünftig sowohl die SNP Software CrystalBridge als auch den BLUEFIELD-Ansatz anwenden. Die Vertragslaufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...