Unterföhring (ots) -- Esther Sedlaczek und die Sky Experten Lothar Matthäus undDietmar Hamann melden sich am "Super-Samstag" ab 13.30 mit demSaisonfinale in der Fußball-Bundesliga- Die Original Sky Konferenz am "Super Samstag" ab 13.30 Uhr mitallen neun Bundesliga-Partien gleichzeitig, unter anderem VfLWolfsburg - Bayern München, Borussia Dortmund - TSG Hoffenheimund dem Fernduell um den Relegationsplatz zwischen Werder Bremenund Fortuna Düsseldorf- Alle neun Spiele der 2. Bundesliga am Sonntag, darunter dieentscheidenden Partien im Aufstiegsrennen VfB Stuttgart -Darmstadt 98, Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim und HamburgerSV - SV Sandhausen- "Wontorra - der Fußballtalk" am Samstag mit Laura Wontorra undKlaus Allofs, Sky90 am Sonntag mit Max Kruse- Exklusiv für Sky Q Kunden: VfL Wolfsburg - Bayern München mitder Übergabe der Meisterschale live auch in Ultra HD- Attraktive Sky Angebote: Neben dem Abonnement des SkyFußball-Bundesliga-Pakets können Fans auch mit dem flexiblenStreaming-Service Sky Ticket live dabei sein Unterföhring, 25. Juni 2020 - Am Wochenende fallen am letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga die letzten Entscheidungen in der regulären Saison. Wer muss gemeinsam mit Paderborn aus der Bundesliga direkt absteigen und kann sich über die Relegation noch retten? Wer kommt noch in die UEFA Champions League? Wer folgt Arminia Bielefeld auf dem Weg in die Bundesliga und wer muss bzw. darf in die Relegation? Alle insgesamt 18 Partien aus beiden Ligen überträgt Sky am Wochenende live und exklusiv.Moderatorin Esther Sedlaczek begrüßt am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr die Zuschaue zum "Super Samstag". An ihrer Seite werden die Sky Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann sämtliche Partien des Nachmittags besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" (17.30 Uhr bis 19.30 Uhr) analysieren.Die spannendste Frage am letzten Bundesliga-Spieltag wird im Abstiegskampf beantwortet. Nach der Niederlage in Mainz steht das Bundesliga-Urgestein Werder Bremen vor dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln mit dem Rücken zur Wand. Aus eigener Kraft können sie die Klasse nicht mehr halten. Sie sind auf Schützenhilfe von Union Berlin angewiesen, die im Heimspiel auf Fortuna Düsseldorf treffen. Die Bremer müssen unbedingt gewinnen und mindestens zwei Punkte und vier Tore aufholen, um noch an Fortuna Düsseldorf vorbeizuziehen. Gelingt dies nicht, wäre es der erste Abstieg von Werder seit 1980.Zudem geht es in der Fußball-Bundesliga noch um den vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der UEFA Champions League berechtigt. Borussia Mönchengladbach geht vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC mit zwei Punkten und neun Toren Vorsprung in die letzten 90 Minuten in dieser Saison. Es dürfte somit ein Punkt gegen die Berliner reichen, um Bayer 04 Leverkusen, die zu Hause gegen Mainz spielen, auf Abstand zu halten.In Wolfsburg bekommen die Bayern ausnahmsweise im Rahmen des Auswärtsspiels die Meisterschale überreicht. Wolfsburg streitet sich im Fernduell mit Hoffenheim (spielt in Dortmund) noch um den sechsten Tabellenplatz, der die direkte Qualifikation zur UEFA Europa League bedeutet. Sky überträgt das Spiel für alle Sky Kunden auch in Ultra HD.Diese und alle weiteren Partien des Nachmittags können Sky Kunden am "Super Samstag" live und exklusiv wahlweise in der Original Sky Konferenz und als Einzelspiele erleben."Wontorra - der Fußball-Talk" am Samstag direkt nach Abpfiff im Free-TVAuf Sky Sport News HD meldet sich Jörg Wontorra am Samstag direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga-Partien ab 17.30 Uhr, um mit Gästen über die aktuellen Ereignisse am letzten Bundesliga-Spieltag zu diskutieren. Zu Gast werden im Studio Laura Wontorra und Klaus Allofs sein. Zudem werden mehrere Gesprächspartner hinzugeschaltet. Die Sendung ist auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar.Vor dem Zweitliga-Sonntag begrüßt Patrick Wasserziehr wie letzte Woche bereits am Sonntag um 13 Uhr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90" und bespricht mit Ex-Werderaner Max Kruse, dem Schiedsrichter Patrick Ittrich, dem Journalisten Philipp Nagel (Bayerischer Rundfunk) und dem Sky Experten Lothar Matthäus den Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga.Die 2. Bundesliga mit dem Fernduell Stuttgart, Heidenheim und HSVDer Sonntag steht im Zeichen des Aufstiegsrennens in der 2. Bundesliga. Arminia Bielefeld hat es früh perfekt gemacht und auch der VfB Stuttgart ist so gut wie sicher aufgestiegen. Vor dem letzten Saisonspiel gegen Darmstadt liegen die Schwaben mit drei Punkten und elf Toren Vorsprung auf Heidenheim auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach der Last-Minute-Niederlage in Heidenheim rangiert der HSV erstmalig in dieser Saison nicht mehr auf den vorderen drei Plätzen und muss am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher der Heidenheimer hoffen, um nach Platz drei zu ergattern. Heidenheim muss beim Ligaprimus Bielefeld antreten, hat aktuell 55 Punkte und ein Torverhältnis von +12 Toren. Die Hamburger rangieren mit 54 Punkten und einem Torverhältnis von +20 Toren knapp dahinter.Auf den Plätzen 15 und 16 kämpfen mit dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC zwei Traditionsvereine um den Klassenerhalt. Die Franken, die in Kiel antreten müssen, liegen zwei Punkte vor den Badenern, die ebenfalls ein Auswärtsspiel in Fürth haben.Diese und alle weiteren Partien des 34. Spieltags und damit alle Entscheidungen der 2. Bundesliga überträgt Sky am Sonntag ab 14.30 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz und wahlweise als Einzelspiele live und exklusiv. Stefan Hempel moderiert die Konferenz. Gast im Studio ist Dennis Aogo, der bereits für den VfB Stuttgart als auch für den Hamburger SV gespielt hat.Alternative Audio-Option bei den Spielen der BundesligaBei allen Bundesliga-Partien, die Sky live überträgt, steht eine neue frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Dort können Sky Kunden, die die Bundesliga über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung "Original" auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Der 34. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga exklusiv bei Sky:Samstag:13.30 Uhr: "Super Samstag": Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD15.10 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und auf Sky Sport Bundesliga UHD15.10 Uhr: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.10 Uhr: Werder Bremen - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.10 Uhr: Union Berlin - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 5 HD15.10 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 6 HD15.10 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 7 HD15.10 Uhr: SC Freiburg - Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 8 HD15.10 Uhr: FC Augsburg - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 9 HD15.10 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 10 HD17.30 Uhr: "Super Samstag": "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD17.30 Uhr: "Wontorra - der Fußballtalk" mit Gästen auf Sky Sport News HDSonntag:13.00 Uhr: "Sky90" mit Gästen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD14.30 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD15.10 Uhr: Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.10 Uhr: Hamburger SV - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.10 Uhr: VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.10 Uhr: Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD15.10 Uhr: SpVgg. Greuther Fürth - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 6 HD15.10 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 7 HD15.10 Uhr: Dynamo Dresden - VfL Osnabrück auf Sky Sport Bundesliga 8 HD15.10 Uhr: Hannover 96 - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 9 HD15.10 Uhr: Jahn Regensburg - Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 10 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. 