Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Euskirchen, Grünsfeld und OscherslebenDGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Euskirchen, Grünsfeld und Oschersleben25.06.2020 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Euskirchen, Grünsfeld und OscherslebenRostock, 24. Juni 2020 - Die Deutsche Industrie REIT AG (ISIN DE000A2G9LL1) erwirbt drei Gewerbeobjekte in Euskirchen, Grünsfeld und Oschersleben.Die im Rahmen eines Sale-and-lease-back-Verfahrens erworbene Produktions- und Logistikimmobilie in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) wird vorrangig von einem langjährig ansässigen Mieter aus dem Bereich der Herstellung von Papiererzeugnissen angemietet. Die Jahresnettokaltmiete der ca. 41.980 m² Nutzfläche und rd. 118.000 m² Grundstücksfläche umfassenden Liegenschaft wurde zu marktüblichen Konditionen bei einer initialen Mietdauer von 10 Jahren zzgl. einer weiteren fünfjährigen Verlängerungsoptionen vereinbart. Die Liegenschaft verfügt über eine direkte Anbindung an die überregionalen Verkehrsadern und bietet, u. a. dank eigener autarker Wasserver und -entsorgungsmöglichkeiten, entscheidende produktionsbegünstigende Standortvorteile für den ansässigen Mieter. Die Bruttoanfangsrendite der Akquisition liegt rd. 11,4%.Die in Grünsfeld (Baden-Württemberg) gelegene Produktions- und Logistikimmobilie besteht aus einer modernen Industriehalle und einem angeschlossenen Bürogebäude. Sie ist aktuell vollständig an zwei Unternehmen aus dem Bereich technischer Brandschutz vermietet. Die vermietbare Gesamtnutzfläche der ca. 9.000 m² messenden Gesamtliegenschaft beträgt insgesamt rd. 3.244 m². Die Jahresnettokaltmiete der zurzeit unbefristet laufenden Mietverhältnisse liegt bei rd. TEUR 186. Der Kaufpreis der Transaktion betrug TEUR 1.150, was einer Bruttoanfangsrendite von rd. 16,2% entspricht.Das Objekt in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) besteht aus drei solitären Logistikhallen inkl. ausgebautem Bahnanschluss. Der aktuelle Mieter ist ein international agierendes deutsches Logistikunternehmen, welches die gesamten Nutzflächen als Einzelmieter nutzt. Die Liegenschaft weist eine Gesamtnutzfläche von rd. 15.000 m² auf einem ca. 44.200 m² großen Grundstück auf. Die vereinbarte Jahresnettokaltmiete beträgt ca. TEUR 378 bei einer WALT von rd. 1,5 Jahren. Die gut ausnutzbare Liegenschaft verfügt über ausreichend Rangier- und Wendemöglichkeiten für Schwerlastverkehr und über eine vorteilhafte Anbindung an die Autobahnen A2 und A14 bei Magdeburg. Der Kaufpreis lag bei TEUR 3.000, womit sich eine Bruttoanfangsrendite i. H. v. rd. 12,6% ergibt.Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: https://deutsche-industrie-reit.de/Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 53525.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1 WKN: A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1079139Ende der Mitteilung DGAP News-Service1079139 25.06.2020