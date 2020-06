Wer auf einen ARM-Mac umsteigt, kann Windows nicht mehr per Boot Camp laufen lassen. Das haben Apple und Microsoft bestätigt. Anfang der Woche hat Apple offiziell seinen Wechsel von Intel-Prozessoren auf die eigenen ARM-Chips angekündigt. Was auf der Keynote von Apples Entwicklerkonferenz WWDC nicht erwähnt wurde: Damit geht die Möglichkeit verloren, Windows über Boot Camp auf einem Mac laufen zu lassen. Windows per Boot Camp: Lizenzierung von Microsoft macht Probleme Das hat Apple gegenüber t3n im Zuge der WWDC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...