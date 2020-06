Insgesamt lässt sich bei dem Wertpapier von McDonald's seit dem dritten Quartal 2019 ein intakter Abwärtstrend ausmachen, dieser verlief zunächst in geordneten Bahnen, wurde aber durch den Corona-Crash bis auf 124,23 US-Dollar ausgedehnt. Doch in den anschließenden Wochen konnte sich die Aktie wieder rasch erholen und zunächst in den Bereich der Hürde um 187,55 US-Dollar zulegen. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer ging es schließlich im Ende Mai über die Runde Kursmarke von 200,00 US-Dollar weiter aufwärts. Doch dieser Ausflug scheint ein klein wenig voreilig gewesen zu sein, wie die jüngsten Kursabschläge mit einem entsprechend bärischen Signal in Form eines Island-Gaps verdeutlichen. Außerdem lässt sich seit Mitte Mai noch eine SKS-Formation ausmachen, die ebenfalls bärischen zu interpretieren ist und ein entsprechendes Verkaufssignal beherbergt. Im Donnerstagshandel konnten sich Käufer noch gegen den Verkaufsdruck stemmen, entscheidend wird jedoch ...

