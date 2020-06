Da im Moment ein persönlicher Besuch nicht möglich ist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die Geschichte der Thermalquellen von Beppu zu erfahren.

Veröffentlichungsdatum: 25. Juni 2020 Online unter https://youtu.be/VzbwKqLSvVw

Der Tourismus in der japanischen Stadt Beppu erlitt einen schweren Schlag, als sich COVID-19 im April dieses Jahres auszubreiten begann. Wir haben in unserer Geschichte bisher noch nie erlebt, dass es während der einwöchigen Ferien im Mai fast keine Besucher hatte. Diese ersten Monate waren hart, doch nun hat eine neue Phase begonnen, die von der Hoffnung getragen wird, dass sich die COVID-19-Kurve abgeflacht hat.

Sobald die Angst vor COVID-19 verschwunden ist, richtet die Stadt Beppu ihren Blick auf die Wiederherstellung der touristischen Nachfrage. Zu diesem Zweck veröffentlichen wir am 25. Juni das PR-Video "Beppu, The Onsen Journey", das nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt verbreitet wird. Unter der Regie von Yuki Yusa, Professor emeritus und Geophysiker an der Universität Kyoto, blickt das Video auf die 2,6 Millionen Jahre alte Geschichte der Thermalquellen von Beppu zurück und verbindet dabei Computergrafiken mit Bildmaterial, um die majestätischen Quellen auf globaler Ebene zu präsentieren. Dieses Video ist ebenso beeindruckend und spannend wie ein Spielfilm.

Während im Moment eine persönliche Reise nach Beppu nicht möglich ist, hoffen wir, dass den Betrachtern des Videos die wunderbare Lage der Stadt mit ihrem Reichtum an natürlichen Thermalquellen vermittelt werden kann und damit die Lust geweckt wird, diese wundervollen Quellen einmal selbst zu besuchen.

Überblick über "Beppu, The Onsen Journey", ein PR-Video aus der Stadt Beppu für die ganze Welt.

Titel: Beppu, The Onsen Journey

Veröffentlichungsdatum: Donnerstag, 25. Juni 2020

YouTube:

30-Sekunden-Kurzversion: https://youtu.be/gHdsoyDenuw

Vollversion (7 Minuten und 20 Sekunden): https://youtu.be/VzbwKqLSvVw

Tourismus-Website:

http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/ (Japanisch)

https://enjoyonsen.city.beppu.oita.jp/ (andere Sprachen)

Videoproduktion: STEQQI, Co., Ltd.

Regie: Yuki Yusa, Professor emeritus, Universität von Kyoto

Kontakt für alle Anfragen:

Pressestelle für "Beppu, The Onsen Journey"

Ansprechpartner: Atsuko Maruyama Yui Matsushita

E-MAIL: beppu@high-light.co.jp