Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Woche sah es ein paar Mal schon so aus, als sei dem DAX die Puste ausgegangen. Wie könnte es weitergehen wieviel Luft hat der Leitindex noch? Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was die Stimmungsschwankungen beim DAX zu bedeuten haben. Wie der DAX sich charttechnisch gerade schlägt und wie das Bild an den US-Märkten aussieht, mehr dazu im vollständigen Interview. Außerdem nimmt der Marktkenner auch die Entwicklungen bei Wirecard und der Lufthansa unter die Lupe.