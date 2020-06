FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hella vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Überraschungen dürften sich in Grenzen halten, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem sehr schwachen Jahresviertel des Autozulieferers, wenngleich mit einem ordentlichen freien Barmittelfluss. Der Ausblick dürfte eher von Vorsicht geprägt sein und die aktuellen Unsicherheiten widerspiegeln./ajx/jha/



ISIN: DE000A13SX22

