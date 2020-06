Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die britische Notenbank verkündete am letzten Donnerstag, ihr Ankaufsprogramm für britische Staatsanleihen und Investment Grade-Unternehmensanleihen um weitere 100 Milliarden Pfund auszuweiten, so die Börse Stuttgart.Die im März zusätzlich zur Verfügung gestellten 200 Milliarden Pfund wären höchstwahrscheinlich im Juli aufgebraucht gewesen. Insgesamt habe die Bank of England ein Anleihekaufprogramm von 745 Milliarden Pfund aufgelegt. Die zusätzlichen 100 Milliarden Pfund plane die Notenbank bis Ende des Jahres einzusetzen. ...

