Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist weiterhin nicht viel Bewegung, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Dabei gebe es durchaus einige Datenpunkte, die für eine gewisse Volatilität hätten sorgen können. Allen voran seien da die erfreulichen PMI-Einkaufsmanagerindices zu nennen, die in der Eurozone kräftig gestiegen seien. Zwar lägen die Werte für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor weiterhin unter 50 Punkten. Aber von den Tiefstwerten im Mai habe man sich deutlich erholt. Das gelte ganz besonders für den Dienstleistungssektor, wo sich die Öffnung der Volkswirtschaften am stärksten bemerkbar mache. Auch der ifo-Index habe seinen Anstieg fortgesetzt. ...

