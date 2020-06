Der Effekt der Corona-Pandemie und den administrativen Gegenmaßnahmen auf den südafrikanischen Rand ist mit den Fieberthermometern der Finanzmärkte, den Wechselkursen, eigentlich leicht festzustellen.Ein Blick auf den Wechselkurs des Rand zu den beiden weltweit führenden Währungen US-Dollar und Euro zeigt den Nettoeffekt: Abwärts!Die direkten und indirekten, kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen spiegeln sich dabei gewichtet wider. Über diesen Prozessen bauen sich aber Muster auf, über deren Informationsgehalt theoretisch wie praktisch ein fundamentaler Dissens besteht.Hier wird davon ausgegangen, dass die Effizienzmarktthese falsch ist und dass Benoit Mandelbrot bedeutende Einsichten in das Wesen der Kapitalmärkte erlangt hat. Diese sind nicht nur in seinen Werken dargestellt und beschreiben aus einer neuen Perspektive der fraktalen Geometrie die Kurse an den Kapitalmärkten.

