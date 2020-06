Cliq Digital schlägt Hauptversammlung Dividende in Höhe von 28 Cent je Aktie vor und beschließt nachhaltige Dividendenpolitik. Der Vorschlag für eine Gesamtdividende von 28 Cent, bestehend aus einer Basisdividende von 14 Cent und einer zusätzlichen Sonderdividende von 14 Cent pro Aktie. Die Ausschüttungsquote soll in den kommenden Geschäftsjahren 40 Prozent des Konzernergebnisses betragen. Die Aktie steigt kräftig an. Kann sich der Aufschwung fortsetzen? ...

