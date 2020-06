Brüder Mannesmann AG gibt Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekanntDGAP-Ad-hoc: Brüder Mannesmann AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kapitalmaßnahme Brüder Mannesmann AG gibt Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekannt25.06.2020 / 14:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Brüder Mannesmann AG gibt Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekanntRemscheid, den 25.06.2020 - 13:40 Uhr / Die Brüder Mannesmann AG, Remscheid, gibt bekannt, dass der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2019 bei TEUR 26.526 (Vorjahr: TEUR 31.579) lag, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Konzerns lag im Geschäftsjahr 2019 bei TEUR -1.293 (Vorjahr: TEUR 300).Die Sparte Werkzeughandel erreichte einen Umsatz von TEUR 26.470 (Vorjahr: TEUR 27.720) und ein Betriebsergebnis von TEUR 3.503 (Vorjahr: TEUR 2.801).Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von TEUR 2.800 führen insgesamt zu einem Konzernjahresfehlbetrag von TEUR -1.417 (Vorjahr: TEUR 795) und einen Jahresfehlbetrag der Brüder Mannesmann AG in Höhe von TEUR -1.752 (Vorjahr: TEUR -78).Der Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung eine vereinfachte Kapitalherabsetzung vorzuschlagen. Das gezeichnete Kapital soll dabei auf EUR 9.900.000 gesenkt werden. Eine effektive Verringerung des Eigenkapitals ist damit nicht verbunden. Die Maßnahme soll dazu dienen, zeitnah die Möglichkeit von Ausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre bzw. zum Erwerb eigener Aktien zu eröffnen.25.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Brüder Mannesmann AG Lempstr. 24 42859 Remscheid Deutschland Telefon: +49 (0)2191-9370 726 Fax: +49 (0)2191-9370 717 E-Mail: kontakt@bmag.de Internet: www.bmag.de ISIN: DE0005275507 WKN: 527550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1079185Ende der Mitteilung DGAP News-Service1079185 25.06.2020 CET/CEST