Produktinnovation: Homeday launcht neues Bewertungstool für MaklerDGAP-News: Homeday GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion Produktinnovation: Homeday launcht neues Bewertungstool für Makler (News mit Zusatzmaterial)25.06.2020 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Homeday-Preisassistent verspricht präzise und transparente Wertermittlung - Testphase erfolgreich abgeschlossen: Über 180 Makler geschult - Makler sehen "sofortigen Mehrwert" - insbesondere in Zeiten von CoronaBerlin, 25. Juni 2020 - Das technologiegestützte Maklerunternehmen Homeday bringt mit dem "Homeday-Preisassistenten" ein neues Bewertungstool auf den Markt. Es ermöglicht Homeday-Maklern, den optimalen Angebotspreis einer Immobilie in einem kollaborativen Prozess mit dem Verkäufer noch einfacher zu bestimmen - unabhängig, ob vor Ort im Wohnzimmer des Kunden oder aus der Ferne per Screensharing in einer Videokonferenz. "In Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen ist der Preisassistent natürlich hochrelevant, denn er kann ganz einfach als Grundlage für jede Videokonferenz genutzt werden, erleichtert damit die Abstimmung aus der Ferne enorm", erklärt Steffen Wicker, CEO von Homeday. "Auch langfristig wird der Preisassistent einen großen Mehrwert für unsere Makler darstellen. Das Tool macht den Bewertungsprozess greifbarer, übersichtlicher und attraktiver. Es stärkt das Vertrauen in den Preis und macht Spaß."So funktioniert der Homeday-PreisassistentDie Software nimmt in einem klar strukturierten Prozess die detaillierten Angaben von Makler und Verkäufer zu allen für die Preisfindung relevanten Faktoren wie Lage, Immobilientyp, Baujahr, Größe, Zustand und individuelle Ausstattungsmerkmale auf - und macht zu den Eingaben über ein im Hintergrund laufendes Machine-Learning-Modell passende Preisvorschläge. Grundlage für die Preiskalkulation sind relevante Vergleichsangebote mit ähnlichen Merkmalen aus der betreffenden Region sowie die lokale Marktentwicklung der vergangenen Quartale. Der von Homeday entwickelte Algorithmus basiert auf Daten aus über 350 Quellen, darunter alle großen Immobilienportale. So unterstützt die Software Makler und Verkäufer bei der Festlegung des optimalen Angebotspreises, was bedeutet, dass die Immobilie nicht unter Wert angeboten wird - und gleichzeitig eine optimale Nachfrage seitens Kaufinteressenten gewährleistet ist.Zweimonatige Testphase mit 180 Makler deutschlandweit erfolgreich abgeschlossenDas Feedback aus dem Makler-Netzwerk von Homeday, zu dem mehr als 180 Immobilienexperten deutschlandweit gehören, ist nach einer intensiven zweimonatigen Testphase ausgesprochen positiv. "Der Preisassistent war in der Corona-Krise das richtige Tool zur richtigen Zeit. Es hat in Video Calls sofort Mehrwert geliefert", unterstreicht Detlef Borens, Homeday-Makler in Coburg. "Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und muss zugeben, dass ich anfangs skeptisch war, inzwischen möchte ich das Tool für meine Beratungstermine nicht mehr missen. Es ist einfach zu bedienen, sehr übersichtlich. Und das Wichtigste: Das Kundenfeedback ist hervorragend."Der Homeday-Preisassistent steht in einer Reihe von technologischen Innovationen des Unternehmens. 2018 hat Homeday den "Preisatlas" veröffentlicht - eine interaktive Karte, auf der Nutzer aktuelle Preisentwicklungen einsehen können. 2019 hat Homeday die Kundenplattform "myHomeday" etabliert, über die Käufer, Verkäufer und Makler den gesamten Prozess bequem steuern können. Nutzern stehen Datenräume mit Sofortzugriff auf alle relevanten Dokumente einer Immobilie, tagesaktuelle Reportings und vieles mehr zur Verfügung. Zudem können Kaufinteressenten direkt über die Plattform Feedback und Kaufangebote abgeben.Über HomedayHomeday ( www.homeday.de) ist das wachstumsstärkste bundesweite Maklerunternehmen in Deutschland. Mit moderner Technologie macht Homeday Prozesse für Makler und Kunden einfacher, transparenter und effizienter. Bei Homeday erhalten Immobilienverkäufer einen vollen Maklerservice mit erfahrenen Maklern vor Ort - und zahlen keine Provision. Auch Käufer zahlen weniger als marktüblich und haben damit mehr Geld zur Verfügung. So spart Homeday beiden Tausende Euro.2015 wurde Homeday von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet und hat seitdem bundesweit über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen erfolgreich vermittelt - und dabei Verkäufern und Käufern über 24 Millionen Euro Provision gespart. Heute begleitet ein Team von knapp 200 Mitarbeitern und 180 selbständigen Homeday-Maklern deutschlandweit Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.