Ludwigshafen (ots) - Auf der heute stattfindenden Mitgliederversammlung der Chemieverbände Rheinland-Pfalz bewertete der Vorsitzende, Christian Metzger, das Konjunkturprogramm der Bundesregierung als richtig, aber nicht umfassend genug. "Die Maßnahmen in Höhe von 130 Milliarden Euro sind ein richtiger Schritt, um die Unternehmen mit steuerlichen Liquiditätshilfen und energiepolitischen Entlastungen in der Rezession zu unterstützen. Positiv ist auch die Förderung von Forschung und Innovation, zum Beispiel für die technologische Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft", betonte Metzger.Metzger machte aber auch deutlich, "dass die Unternehmen langfristig wettbewerbsfähige Standortbedingungen benötigen, um auch zukünftig für Wachstum und Arbeitsplätze sorgen zu können". Daher muss aus seiner Sicht die Politik nacharbeiten: "Besonders in der Corona-Zeit haben wir gelernt, dass unsere digitale und klassische Infrastruktur ausbaufähig ist, wir schnellere Genehmigungsverfahren brauchen und das wir den Bürokratieaufwand für die Unternehmen deutlich verringern müssen", so Metzger.// Personelle Veränderungen im VorstandIm Rahmen der Mitgliederversammlung wurden Hans Oberschulte (BASF), Hendrik Müller (Huhtamaki Foodservice Germany), Sebastian Schäfer (Grace) und Hendrik von Büren (AbbVie) in die Vorstände zugewählt. Die turnusgemäßen Vorstandswahlen finden im Rahmen der Mitgliederversammlung 2021 statt.// Virtuelle MitgliederversammlungDie Versammlung fand in diesem Jahr virtuell statt. Die Teilnehmer/-innen konnten online die Berichte des Vorstandes und der Geschäftsführung verfolgen und Fragen stellen. Über ein Online-Wahlsystem erfolgten die notwendigen Abstimmungen und Beschlüsse. "Es war eine streng durchgetaktete Mitgliederversammlung, die auf das Nötigste beschränkt war. Ich freue mich sehr, wenn wir im kommenden Jahr die Mitgliederversammlung wieder als persönliches Treffen durchführen können", so Metzger abschließend.Die Chemieverbände Rheinland-Pfalz sind eine Gemeinschaft des Arbeitgeberverbandes Chemie Rheinland-Pfalz e.V. und des Verbandes der Chemischen Industrie e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. Sie vertreten die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen ihrer rund 190 Mitgliedsunternehmen. Mitglieder sind Unternehmen der chemischen Industrie oder chemienaher Ausrichtung mit Sitz in Rheinland-Pfalz.Pressekontakt:Tobias GöpelChemieverbände Rheinland-PfalzT.: 0621 520 56 27E.: tobias.goepel@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58222/4634478