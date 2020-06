Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Ich hoffe sehr, dass noch der eine oder andere Wirecard-Aktionär meine Warnung vor einer drohenden Insolvenz wahrgenommen, seine Aktien verkauft hat und so zumindest einen kleinen Teil seines Investments retten konnte. Aber natürlich ist auch ein Verlust von 80 oder mehr Prozent sehr schmerzhaft und auch nicht so leicht wieder aufzuholen.Um einen 80-prozentigen Verlust wieder zu kompensieren, bedarf es eines Anstiegs um 400 Prozent, also einer Verfünffachung. Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...