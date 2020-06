Nidda/Rotenburg a. d. Fulda (ots) - Der 18. Kongress des Dachverbandes Geistiges Heilen DGH e. V. in Rotenburg a. d. Fulda wird wieder ein erfüllendes Wochenende mit zahlreichen Impulsen zur Stärkung der Selbstheilungskräfte und vielen Inspirationen. 50 Vorträge, Workshops und Angebote zur Spirituellen Einkehr bieten die Chance, rund 25 Referent*innen persönlich kennen zu lernen, Heilmethoden im Schutz erfahrener Experten ausprobieren und sich miteinander auszutauschen.Programm-HighighlightsKulturhighlight "Seelennahrung pur!" Konzert und Mantra-Mitsing-Abend mit Lex van SomerenDer international bekannte Musiker, spirituelle Lehrer und Heiler ist dafür bekannt, mit seinem intuitiven Gesang aus dem Herzen heraus die Verbindung zu höheren Dimensionen zu eröffnen. Am Samstagabend lädt er zum Konzert und Mantra-Mitsing-Abend ein.50 Vorträge, Workshops und Veranstaltungen zur Spirituellen EinkehrEin besonderes Erlebnis ist die "Healing Performance" der in Halbtrance tanzenden Profitänzerin und Schamanin Jessica Sánchez-Palencia. Unnachahmlich ist der Workshop "Im Herzen berührt" mit Graziella Schmidt (Jahrgang 1941), bei dem freiwillige Probanden sowie die Anwesenden auf den Zuschauerstühlen Heilungsimpulse empfangen - durch scheinbar zufällige Bemerkungen, innige Gebete, geräucherten Salbei, berührende Klänge der Schamanentrommel und eine große Portion Humor, den Graziella aus tiefer, gelebter Weisheit schöpft. Gründungsmitglied P. Hubertus M. Schweizer übt die Heil- und Krankensalbung seit 22 Jahren aus und lädt herzlich alle ein, die eine Heilsalbung empfangen oder einfach mal erleben wollen. Zudem wird er in seinem Vortrag die Methode "Calligaris: Therapeutische Telepathie - Praktische Übungen" in sieben Schritten demonstrieren.Inspirierend ist Steffen Lohrers Vortrag zum Thema "Heilung durch Selbstliebe und Präsenz - was ändert sich nach dem Erwachen und welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für Heiler?" Walter Lübeck gibt seine Erfahrungen zum wichtigen Thema "Warum manche Heilung finden und andere nicht?" weiter.KUYAY Lorena Oviedo Salcedo, Schamanin, Medium und Bauingenieurin, führt in den peruanischen "Inka Weg" ein. Therapeutic Touch®-Expertin Heike Rahn stellt die Anwendungsmöglichkeiten von "TT" in Theorie und Praxis vor und macht auf die große Bedeutung achtsamer Kommunikation aufmerksam.Christiane Tietze zeigt auf, wie hilfreich die Methode Human Design für gelingende Beziehungen sein kann - auch für die Beziehung zum eigenen Kind. Uta Wagner gibt ihre Erfahrungen zum Thema "Geistiges Heilen an Tieren" weiter.Nora Gröbel vermittelt eine effektive und einfach zu erlernende Technik aus der Prana-Heilung, um das Immunsystem zu stärken. Auf unterhaltsame und bodenständige Weise führt Jürgen Bongardt in die Chakra-Harmonisierung ein und bietet facettenreiche Deutungsmöglichkeiten des Phänomens der "Aura".Hans Kollenbrath macht u. a. in seinem Workshop "Heilende Hände - Selbstheilungskräfte aktivieren!" die Auswirkung fokussierter feinstofflicher energetischer Impulse sichtbar. Gisela Krambeer schwingt sich mit ihrer glockenhellen Stimme auf die Frequenz "Musik zur Heilung für die Wunden deiner Seele" ein. Darüber hinaus bietet sie einen Zugang zum Phänomen "Alleingeborener Zwilling" und vermittelt zudem energetische Wege mittels Ho'oponopono zur "Löschung von Schmerzerinnerungen aus dem Zellgedächtnis".Thomas Ritter, Buchautor und Kristallhüter, berichtet über die Prophezeiungen der Kristallschädel und über Kristallheilstäbe aus Shambhala.Vergünstigter Vorverkauf: bis zum 15. August 2020Kongresskarten:https://shop.dgh-ev.de oder bei der Geschäftsstelle per E-Mail: info@dgh-ev.deInfos:https://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2020.htmlNeu: Kostenfreie Heilbehandlungen für Kongressbesucher*innen - erstmals in voller Länge!Die erfahrenen Heilerinnen und Heiler, die sich ehrenamtlich für die Heilbehandlungen zur Verfügung stellen, sind Mitglieder im Dachverband Geistiges Heilen e. V. und somit der Einhaltung des Ethik-Kodexes des DGH e. V. verpflichtet.Kongressort:Göbels Hotel RodenbergHeinz-Meise-Straße 96-9836199 Rotenburg a. d. FuldaInternet: www.goebels-rodenberg.de (http://www.goebels-rodenberg.de)Kontakt:Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH), Geschäftsstelle, Siegfried Jendrychowski, Raun 21, 63667 Nidda, Tel: +49 (0)6043 - 98 89 035, E-Mail: info@dgh-ev.de, Internet: www.dgh-ev.de (http://www.dgh-ev.de)Der DGH-Kongress und die aktuelle Corona-bedingte gesetzliche Lage:Das Kongressteam geht derzeit davon aus, dass der Kongress am 2. Oktoberwochenende stattfinden kann. Sollte der Kongress wider Erwarten nicht stattfinden können, werden selbstverständlich alle bereits gekauften Kongresskarten erstattet.Über den DGH e. V.:Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. ist ein Zusammenschluss von Heiler*innen, Ärzten, Heilpraktikern, engagierten Laien und Heilerverbänden. Dem DGH e. V. gehören aktuell rund 3.500 Mitglieder und Fördermitglieder an. Der DGH setzt sich für die Integration geistiger Heilweisen ins Gesundheitssystem ein, klärt über Möglichkeiten und Grenzen geistiger Heilweisen und die Arbeit von Heilern auf, vermittelt Heileradressen im regionalen Umfeld von Hilfesuchenden, informiert über Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung von Heilern und bietet seinen Mitgliedern vielfältige Leistungen, zum Beispiel Existenzgründungs- und Rechtsberatungen. Der DGH e. V., der in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen feiert, setzt seit seiner Gründung Maßstäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex. Der jährliche DGH-Kongress dient dem Austausch Gleichgesinnter, der Fortbildung professioneller Heiler*innen und der Information über Geistiges Heilen in der Öffentlichkeit.Pressekontakt:Irisa S. Abouzari, Tel.: 0221 - 545543, E-Mail: presse@dgh-ev.deOriginal-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. 