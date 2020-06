Die jüngste Studie "Future of Work" zeigt, dass 58 der Befragten planen, ihre Strategie hinsichtlich Remote-Tätigkeit zu überdenken.

Heute gab Xerox den Start seiner Team-Availability- App bekannt, einer schnell zu implementierenden Echtzeitlösung für Unternehmen, die die Verfügbarkeit und den Standort ihrer Mitarbeiter wissen müssen. Denn zu wissen, wo und wann Mitarbeiter verfügbar sind, ist entscheidend für die Organisation flexibler Arbeitsumgebungen, in denen der Anteil an Mitarbeitern, die sowohl von zu Hause als auch im Office arbeiten, steigt.

Unternehmen fördern und investieren aktiv in Technologielösungen für Hybrid-Konzepte. Eine globale Studie, die kürzlich von Xerox in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass 58 der Befragten planen, ihre Strategie hinsichtlich Homeoffice innerhalb des nächsten Jahres zu überdenken. Diese neue Form einer hybriden Belegschaft hat allerdings technologische Lücken aufgedeckt, denn Unternehmen investieren nun verstärkt in Remote-Technologieressourcen (55 %) oder eine Mischung aus Remote- und In-Office-Ressourcen (40 %).

"Das Management einer örtlich getrennten Belegschaft während einer anhaltenden Pandemie stellt einzigartige Herausforderungen dar, die noch kein Unternehmen erlebt hat", sagte Joanne Collins Smee, Executive Vice President und Chief Commercial, SMB und Channel Officer von Xerox. "Unternehmen müssen wissen, wer wann und wo verfügbar ist, damit man bei der Planung von Ressourcen Prioritäten setzen können. Dieses Tool bietet Managern, deren Mitarbeitern örtlich getrennt sind, einen Überblick in Echtzeit."

Im Gegensatz zu anderen Zeiterfassungssystemen, deren Implementierung in die IT-Infrastruktur integriert werden muss und deren Implementierung Wochen in Anspruch nimmt, ist die Team-Availability-App in nur wenigen Stunden einsatzbereit. Sobald die App konfiguriert ist, stellt sie autorisierten Usern benutzerdefinierte und datenschutzgerechte Informationen für strategische Entscheidungen zur Verfügung. Xerox führt die App unternehmensweit ein, um seine Path-Forward-Pläne zur Verwaltung einer schrittweisen sicheren Rückkehr zum Arbeitsplatz zu unterstützen. Xerox führt die App bei seinen eigenen Mitarbeitern ein, um tägliche Gesundheitschecks hinsichtlich möglicher Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 durchzuführen. Diese Erfassung ermöglicht eine sichere und schrittweise Rückkehr zum Arbeitsplatz.

Der renommierte Imperial NHS Trust des Vereinigten Königreichs war die erste Organisation, die die Xerox-Team-Availability App als Pilotprojekt einsetzte, um den jeweiligen Status essenzieller Mitarbeiter im gesamten Unternehmen auf dem Höhepunkt der Pandemie zu ermitteln.

"Für medizinische Einrichtungen ist es wichtig zu wissen, welche Fachkräfte wann zur Versorgung von Patienten zur Verfügung stehen, und das ist besonders im Falle einer Pandemie von entscheidender Bedeutung", sagt Linda Watts, Joint Clinical Systems Programme Manager, Imperial NHS Trust Chelsea Westminster NHS Foundation Trust, Head of Health Records, Imperial College Healthcare NHS Trust. "Die Xerox Team-Availability- App wurde blitzschnell eingesetzt, und lieferte uns Daten zur Verfügbarkeit unserer Mitarbeiter in Echtzeit. Dadurch konnten wir immer sicherstellen, dass unsere Patienten versorgt waren."

Die Xerox Team Availability App ist eine GDPR-konforme SaaS-Lösung auf Basis eines abonnementbasierten Modells, bei dem sich Kunden so lange wie nötig anmelden können. Sie ist ab sofort im App Store und im Google Play Store verfügbar.

Weitere Informationen und ergänzende Ergebnisse der Studie Xerox Future of Work finden Sie unter www.Xerox.com/MakeNowWork

Methodik der Xerox "Future of Work"-Studie

Die Umfrage unter 600 Befragten in den USA, in Kanada, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und Frankreich wurde im Mai 2020 vom unabhängigen Forschungsinstitut Vanson Bourne durchgeführt. Zu den Befragten gehörten IT-Entscheidungsträger (einschließlich leitender C-Level-Führungskräfte), die alle aus Organisationen mit mindestens 500 Mitarbeitern und Tätigkeit in verschiedenen Branchen stammen, darunter Unternehmens- und professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie Tourismus und Gastgewerbe.

