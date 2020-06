17.06.2020 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) hat die Chance gesehen nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2019/2020 den Kapitalmarkt um Vertrauen zu bitten - und vereinnahmte einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 58 Mio. durch eine Kapitalerhöhung - vollzogen am 17.06. und jetzt gibt man "ein wenig" Geld aus und kauft 3 Gewerbeobjekte: Logistikimmobilie in Euskirchen(NRW) "Sale and lease back" für 10 Jahre, ca. 41.980 m² Nutzfläche und rd. 118.000 m² Grundstücksfläche, ANFANGSBRUTTORENDITE rd. 11,4% Produktions- und Logistikimmobilie mit Bürogebäude in Günsfeld ...

