Die Aktie der Merck KGaA ist am heutigen Donnerstag der größte Gewinner im deutschen Leitindex DAX. Gut 2,7 Prozent geht es nach oben auf 102,35 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen am heutigen Tag die Aktie von Henkel mit plus 2,7 Prozent und Daimler mit einem Plus von 2,0 Prozent. Unterstützt hat die Aktie auch die Meldung, dass Merck eine erste klinische Studie mit einem TLR7/8-Inhibitor als potenzielle Therapie für schwere Symptome von Covid-19-Infektion startet.Die US-amerikanische Zulassungsbehörde ...

