Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Drawbridge Health teilte heute mit, dass das Blutentnahmegerät OneDraw - die Bereitstellungstechnologie für das von der FDA zugelassene OneDraw A1C-Testsystem - den renommierten Red Dot Award: Produktdesign 2020 in der der Kategorie Medizingeräte gewonnen hat. Diese Anerkennung für das OneDraw-Blutentnahmegerät bekräftigt das Engagement von Drawbridge Health, ein führender Innovator im Bereich patientenorientierte Blutabnahme zu werden.Bei diesem weltweiten Wettbewerb für den Red Dot Award war das OneDraw-Blutentnahmegerät eines von über 6.500 eingereichten Produkten aus mehr als sechzig Ländern. Die Auszeichnung für herausragendes Produktdesign bei Medizingeräten wurde im Anschluss an eine praktische Beurteilung des OneDraw-Blutentnahmegeräts durch eine Jury aus internationalen Fachleuten verliehen.Das OneDraw-Blutentnahmegerät ist einzigartig, denn es ermöglicht jederzeit und überall die Fernerfassung von Blutproben auf praktische und komfortable Weise, und es wurde konzipiert, um die Versorgung und Zufriedenheit von Patienten zu verbessern. Insbesondere ist die hochqualitative Probe für bis zu drei Wochen stabil* und bietet das Potenzial, Labortests in das häusliche Umfeld zu bringen. Anstatt die Vene des Patienten mit einer herkömmlichen Injektionsnadel zu punktieren, wird das Gerät auf die Haut gelegt und das Blut mit Hilfe winziger Lanzetten und einem leichten Vakuumsauger sanft gesammelt.Das Team von Drawbridge Health entwickelte das OneDraw-Blutentnahmegerät mit dem Schwerpunkt, sowohl für Patienten als auch für medizinisches Fachpersonal eine bequeme, praktische und mühelose Erfahrung bei der Blutabnahme zu schaffen. Das Gerät ist darauf ausgelegt, die Blutprobe in einem "geschlossenen System" zu entnehmen, wobei die Probe ohne sichtbare Lanzetten direkt in das Gerät hineingezogen wird. Das OneDraw-Blutentnahmegerät ist ein innovatives Gerät, dass die Schwierigkeiten bei einer Blutentnahme, die bisher als unumgänglich galten, wie z. B. Schmerzen und Unbehagen durch die Venen- bzw. Fingerpunktion, signifikant verringert."Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unser OneDraw-Blutentnahmegerät bei diesem Wettbewerb als "best-of-the-best" im Produktdesign ausgewählt wurde. Der Red Dot Award unterstreicht unsere Verpflichtung zu exzellenten Leistungen und zur Qualität und beweist unseren unermüdlichen Einsatz bei der Entwicklung eines patientenfreundlichen Geräts. OneDraw wurde mit sorgfältigstem Design und überlegener Technik konzipiert und in einem einfachen und intuitiv bedienbaren Gerät bereitgestellt, mit dem das Blutentnahmeverfahren optimiert und die Erfahrung für Patienten und medizinische Fachleute wesentlich verbessert wird", sagte Lee McCracken, CEO von Drawbridge Health.Das OneDraw A1C-Testsystem erhielt im August 2019 die FDA-Zulassung und schloss im Februar 2020 das Verfahren für die CE-Kennzeichnung erfolgreich ab. Das OneDraw-Blutentnahmegerät wird in das Red Dot Design Museum in Essen aufgenommen, in dem die Gewinner der Red Dot Awards und deren herausragende Produktdesigns aus aller Welt präsentiert werden.Informationen zum Red Dot Design AwardUm die Vielfalt im Bereich Design auf professionelle Weise zu würdigen, setzt sich der Red Dot Design Award aus folgenden drei Disziplinen zusammen: Red Dot Award: Produktdesign, Red Dot Award: Marken- & Kommunikationsdesign und Red Dot Award: Designkonzept. Mit mehr als 18.000 Eingaben ist der Red Dot Award einer der weltweit größten Wettbewerbe für Design. Im Jahr 1955 wurde zum ersten Mal eine Jury versammelt, um die besten Designs zu jener Zeit zu bewerten. In den 1990ern führte Professor Dr. Peter Zec, CEO von Red Dot, die Bezeichnung und die Marke des Award ein. Seit dieser Zeit gilt die begehrte Auszeichnung mit dem "Red Dot" als äußerst renommiertes, internationales Siegel für herausragende Designqualität. Die Gewinner des Awards werden in den Jahrbüchern, Museen und online vorgestellt. Weitere Informationen sind unter www.red-dot.de abrufbar.Informationen zu Drawbridge HealthDas 2015 von GE Ventures und GE Healthcare gegründete Unternehmen Drawbridge Health ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich darauf spezialisiert hat, Blutentnahmen neu zu definieren, indem praktische und schmerzarme Blutabnahmen jederzeit und überall durchgeführt werden können. Drawbridge integriert Technik, Chemie und modulares Design, um ein patientenfreundliches System zur Sammlung und Stabilisierung von Blutproben zu entwickeln, und öffnet damit neue Türen, um den Zugang zu wichtigen Gesundheitsinformationen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf www.drawbridgehealth.com.Pressekontakt:Eddy Garciaegarcia@dbhealth.com* Nachgewiesen bei der Validierung des OneDraw A1C-Testsystems.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1194999/Drawbridge_Health_OneDraw_A1C_Test_System.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/899446/Drawbridge_Logo.jpgOriginal-Content von: Drawbridge Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141046/4634607