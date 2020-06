Unternehmen stellt vielseitiges Untersuchungsinstrument für Kurzsichtigkeit und trockenes Auge vor

Topcon Healthcare, ein führender Anbieter von medizinischen Geräten und Softwarelösungen für die Augenheilkunde weltweit, gab heute die Markteinführung seines neuen MYAH-Instruments in der Region Europa bekannt. MYAH ist ein vielseitiges Untersuchungsinstrument für Augenärzte und Fachkräfte der Augenheilkunde, die in ihrer Praxis bzw. Forschungseinrichtung das Angebot in Bezug auf Kurzsichtigkeit (Myopie) und trockenes Auge aufbauen, pflegen und ausweiten möchten.

Das vielseitige All-in-One-Instrument MYAH umfasst alle wichtigen Werkzeuge, die zur Behandlungsplanung bei Kurzsichtigkeit benötigt werden, und bietet gleichzeitig eine sich ständig weiterentwickelnde Plattform, die es ermöglicht, das Behandlungsangebot bei trockenem Auge auf- oder auszubauen. MYAH ermöglicht die Hornhauttopographie einschließlich Keratokonus-Screening und Pupillometrie, axiale Längenmessungen mittels optischer niedrig-kohärenter Interferometrie, Verlaufsberichte zur Analyse der Behandlungswirksamkeit sowie eine umfassende Auswahl an Werkzeugen für die Untersuchung des trockenen Auges. Das Instrument ist kompakt, einfach zu bedienen und bietet eine schnelle Messwerterfassung, sodass auch die Patientenzufriedenheit sichergestellt wird.

Mit der Einführung von MYAH erreicht Topcon einen Meilenstein im Kampf gegen die weltweite Kurzsichtigkeitsepidemie. Schätzungsweise 50 der Weltbevölkerung, einschließlich jener der Region Europa, könnten bis 2050 von Kurzsichtigkeit betroffen sein1

"MYAH eignet sich perfekt für die Eindämmung der zunehmenden Verbreitung von Kurzsichtigkeit sowie des trockenen Auges (Sicca-Syndrom). Dank seiner Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit können Augenärzte und Fachkräfte der Augenheilkunde in ihrer Praxis auf einfache Weise ihr Behandlungsangebot für Kurzsichtigkeit aufbauen, Patienten über die Auswirkungen der Kurzsichtigkeit und des trockenen Auges aufklären, die Beschwerden ihrer Patienten behandeln und ihr Behandlungsangebot ausweiten", sagte John Trefethen, Global VP des Bereichs Marketing Product Design bei Topcon Healthcare.

Über Topcon Healthcare

Topcon Healthcare sieht die Augengesundheit anders. Unsere Vision ist es, Anbieter mit intelligenten und effizienten Technologien für eine verbesserte Patientenversorgung zu unterstützen. Um mit der sich ständig verändernden Situation in der Gesundheitsbranche Schritt zu halten, bieten wir die neuesten integrierten Lösungen, einschließlich fortschrittlicher multimodaler Bildgebung, herstellerneutraler Datenverwaltung und bahnbrechender Ferndiagnosetechnologie.

Als international ausgerichtetes Unternehmen konzentriert sich Topcon auf die Entwicklung von Lösungen zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen in den Megabereichen Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Infrastruktur. Im Bereich des Gesundheitswesens gehören zu diesen Herausforderungen zunehmende Augenkrankheiten, steigende Krankheitskosten, der Zugang zur Gesundheitsversorgung und der Ärztemangel. Durch Investition in wertorientierte Innovationen setzt sich Topcon dafür ein, den Menschen eine gute Gesundheit und eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen.

Holden, BA, Fricke, TR, Wilson, DA et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. (Globale Prävalenz von Myopie und starker Myopie und temporäre Trends von 2000 bis 2050. Ophthalmologie.) 2016; 123:1036-42. Erhältlich über: doi: DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006

