Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!Sonntag, 26.07.2020, 17:55 UhrZDF.reportageMit Maske nach MallorcaDas neue UrlaubsgefühlFilm von Lena Breuer und Philipp JuranekAb nach Mallorca - so hieß es bisher jedes Jahr für Millionendeutsche Urlauber. Doch dieses Jahr ist alles anders. Wegen derCorona-Pandemie war die Insel jetzt monatelang im Lockdown.Seit Mitte Juni dürfen nun die ersten Urlauber wieder Sonne, Strandund Meer genießen. Gut auch für Gastronomen an der Playa de Palma,die ums Überleben kämpfen. Weil die Touristen ausblieben, stehenviele Wirte, Hotelbetreiber und Boutiquebesitzer vor dem Aus.Noch haben auch nur wenige Hotels geöffnet. Die Hotelbesitzer habensich zwar auf Sommerurlauber vorbereitet, müssen sich aber an strengeRegeln halten. Die Gäste müssen digital einchecken, auf den Zimmernliegen Hygiene-Sets mit Masken und Hydrogel bereit.Handtücher und Fernbedienung sind eingeschweißt. Im Speisesaal sindTrennwände aufgebaut oder die Tische auseinandergeschoben, und Essengibt es à la carte statt am Büfett. Der Mindestabstand zwischen denLiegen am Pool beträgt zwei Meter. Trotz aller Einschränkungen, dieHoteliers hoffen nach der "Wiedereröffnung" der Insel auf vieleUrlaubsgäste. Denn wenn die ausbleiben, stehen viele vor der Pleite.Auch Schlagerstar und Unternehmer Peter Wackel freut sich, dass dieSaison doch noch starten kann. Wohl kaum jemand kennt die Gegend umdie sogenannte Schinkenstraße so gut, wie er. Seit über 20 Jahren istWackel eine feste Größe im Partygeschäft. Alles war vorbereitet - diegroße Saisoneröffnung im legendären "Bierkönig". Doch dann kam dasCoronavirus. Wie es jetzt, mit den vielen neuen Regelungen, in derParty-Branche auf Mallorca weitergeht, kann keiner absehen.Für andere war die Ruhe während des Corona-Lockdowns ein kleinerSegen. Sandy und ihre Kollegen vom Naturschutzverein "Amics de laTerra Mallorca" kämpfen seit Jahren gegen den Massentourismus auf derInsel. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind die Strände jetzt nichtüberfüllt und die Straßen der Hauptstadt Palma fast leer. "Kein Müll,keine leeren Glasflaschen, keine Scherben. So sollte es eigentlichimmer aussehen hier", sagt Sandy. Ähnlich wie auch in Venedig oderanderen Touristen-Hotspots bemerken Umweltschützer, wie mit denausbleibenden Touristen die Natur sich Teile der Insel zurückholt.Doch auch sie wissen, Mallorca lebt vom Tourismus. Und der soll jetztlangsam wieder losgehen.Eine "ZDF.reportage" über Hoffnung und Frust auf der Deutschenliebsten Ferieninsel.Samstag, 11.07.2020 12.05 UhrMenschen - das MagazinVon der Schulbank an die WerkbankEndlich auf eigenen Füßen stehen. Die Schulzeit ist zu Ende. Aber wieschaut die Zukunft für junge Menschen mit Behinderung aus? Bekommtman ohne fremde Hilfe auch einen Arbeitsplatz?Ronny Noske ist Inklusionsberater und "Jobhunter" für Menschen mitBehinderung. Er hilft den Berufsanfängern beim Einstieg in das nochneue Berufsleben. Max, der das Downsyndrom hat, ist dort schonangekommen. Die Arbeit in der Küche eines Restaurants erfüllt ihn.Menschen mit Behinderung finden nicht so leicht eine Anstellung wieihre nicht behinderten Mitbewerber. Vor allem Jobanfänger haben esnicht leicht. Inklusionsberater, Angestellte mit Behinderung undUnternehmen, die sich für die Übernahme von Mitarbeitern mitBehinderung entschieden haben, berichten in "Menschen - das Magazin"über ihre Erfahrungen, die sie im Arbeitsleben bisher gemacht haben.