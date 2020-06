MAINZ (dpa-AFX) - Wer aus Corona-Risikogebieten im In- und Ausland nach Rheinland-Pfalz kommt, muss sich ab (dem morgigen) Freitag unverzüglich nach der Einreise in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Risikoregionen innerhalb Deutschlands seien die, in denen binnen sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus höher als 50 pro 100 000 Einwohner liege, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag mit. Die Regelung trete rechtzeitig zum Start der Schulferien in den ersten Bundesländern in Kraft.



"Wir wollen als Landesregierung keine Lex-Gütersloh, sondern eine Regelung, die für Risikoregionen im In- und im Ausland gilt", betonten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Im Kreis Gütersloh war es zuletzt zu einem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies gekommen./chs/DP/mis

