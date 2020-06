TubeSolar AG: TubeSolar GmbH wird mit der TubeSolar AG verschmolzenDGAP-Ad-hoc: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung TubeSolar AG: TubeSolar GmbH wird mit der TubeSolar AG verschmolzen25.06.2020 / 17:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.TubeSolar AG: TubeSolar GmbH wird mit der TubeSolar AG verschmolzenAugsburg, 25. Juni 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der TubeSolar AG, ein innovativer Hersteller von robusten Dünnschichtröhren zur Solarenergiegewinnung, haben heute beschlossen, die Gesellschaftsstruktur zu vereinfachen und die 100%-ige Tochtergesellschaft TubeSolar GmbH auf die TubeSolar AG zu verschmelzen.Ende der MeldungKontakt: Reiner Egner, Vorstand TubeSolar AG, Berliner Allee 65, 86153 AugsburgÜber TubeSolar AG Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung samt Patenten von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden. Diese haben gegenüber Silizium-Solarmodulen erhebliche Vorteile hinsichtlich Gewicht, Geometrie, Materialeinsatz, Ertrag, Langzeitstabilität und Recycling. Die Technologie soll vor allem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen.Service Website: www.tubesolar.de Ansprechpartner Investor Relations: Maximilian Fischer, mailto: m.fischer@tubesolar.de max. Equity Marketing GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, Tel.: +49 89 1392889025.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1079387 25.06.2020 CET/CEST