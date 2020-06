RIB Software SE gibt ihre Guidance für 2020 ausDGAP-Ad-hoc: RIB Software SE / Schlagwort(e): Prognose/Auftragseingänge RIB Software SE gibt ihre Guidance für 2020 aus25.06.2020 / 17:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.25. Juni 2020RIB Software SE gibt ihre Guidance für 2020 ausStuttgart, Deutschland, 25. Juni 2020 - Am heutigen Tag hat die RIB Software SE ("Gesellschaft") einen iTWO 4.0 Phase-III-Großauftrag mit der "Die Autobahn GmbH des Bundes" über ein Volumen von ca. 15 Mio. EUR über die nächsten 4 Jahre abgeschlossen, wovon ca. 8,7 Mio. EUR im zweiten Quartal 2020 umsatztechnisch als NRR realisiert werden. Dieser Auftrag war bereits mit Ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 31. Januar 2020 angekündigt worden. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der weiteren voraussichtlichen Folgen der COVID-19-Pandemie, sofern sich diese im Laufe des Jahres nicht verstärken, gibt die Gesellschaft eine Guidance für das Geschäftsjahr 2020 der RIB Gruppe aus, wonach die Gesellschaft nunmehr mit Umsatzerlösen zwischen 240 Mio. EUR und 270 Mio. EUR sowie einem operativen EBITDA zwischen 55 Mio. EUR und 75 Mio. EUR plant.25.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1079425Ende der Mitteilung DGAP News-Service1079425 25.06.2020 CET/CEST