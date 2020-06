Wie viel seither in der Coronakrise noch dazugekommen ist, könne er noch nicht beziffern, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag zur APA. Die Lauda-Flotte steht seit Mitte März am Boden. Nicht zu fliegen war laut O'Leary aber günstiger. Durch die Einstellung des Flugbetriebs seien die Verluste verringert worden - trotz Wegfall des gesamten Umsatzes, sagte O'Leary. Er hält an dem Ziel ...

