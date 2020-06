Stuttgart (ots) - Drei Tage Kino und Konzerte auf dem Cannstatter Wasen vom 28. bis 30. AugustSommer, Sonne, Open-Air: Am Freitag, 26. Juni, startet der Vorverkauf für das "SWR Festival beim Kulturwasen". Unter dem Motto "Zusammenhalten für die Kultur" feiert der Südwestrundfunk von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. August auf dem Wasengelände in Bad Cannstatt. Hier finden seit Ende Mai Kino und Live-Events statt, bei denen das Publikum sicher im eigenen Auto oder auf Abstand in der Open-Air-Lounge sitzt. Zum Auftakt des "SWR Festival beim Kulturwasen" zeigt das SWR Fernsehen eine Tatort-Premiere. Am 29. August präsentiert SWR1 den Singer-Songwriter Sasha und beim großen SWR4 Open Air am 30. August stehen Kerstin Ott und Eloy de Jong auf der Bühne. Tickets gibt es ab Freitag, 26. Juni, bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter www.easyticket.de sowie über den Kulturwasen unter www.Kulturwasen.de. Die Ticketpreise pro Person inklusive aller Gebühren liegen bei 12 Euro (Tatort-Premiere), 29 Euro (SWR1 Konzert mit Sasha) und 19 Euro (SWR4 Open Air mit Kerstin Ott und Eloy de Jong).SWR Fernsehen zeigt Tatort-PremiereSpannung pur und echte Autokino-Atmosphäre verspricht die Premiere des neuen Tatorts mit den Stuttgarter Kommissaren am 28. August auf dem Kulturwasen. Das Duo Lannert und Bootz alias Richy Müller und Felix Klare ermittelt in einem Stuttgarter Unternehmen: Die Personalchefin ist tot, die Firma korrupt und der Vorstand schweigt. Zumindest so lange, bis er knapp einem Sprengstoffanschlag entkommt. Rasch fällt der Verdacht auf einen ehemaligen Mitarbeiter, der als Bauernopfer für die illegalen Machenschaften des Unternehmens herhalten musste. Ist er für den Mord und das Attentat verantwortlich? Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.SWR1 Konzert mit SashaDass der Kulturwasen mehr ist als Autokino, zeigt das große SWR1 Konzert am 29. August. Singer-Songwriter Sasha präsentiert seine größten Hits - darunter auch einige seiner neuen deutschen Songs - live auf der Festivalbühne. Und obwohl ihn das Publikum nicht hautnah, sondern größtenteils durch die Windschutzscheibe erlebt - auf tosenden Applaus braucht der Sänger nicht zu verzichten. Geklatscht wird mit Hilfe einer Applaus-App auf dem Smartphone. Sasha begann seine Karriere 1998 als Backgroundsänger, bevor er als Solo-Künstler erfolgreich wurde, unzählige Auszeichnungen gewann und sogar als Unicef-Botschafter im Vatikan vor Papst Johannes Paul II spielte. 2003 überraschte er seine Fans mit seinem Alter Ego Dick Brave und der Rockabilly-Band "Dick Brave and the Backbeats". Seit 2014 ist Sasha auch mit TV-Shows wie "Sing meinen Song", "The Voice Kids" und "The Voice Senior" erfolgreich. Der Einlass zum SWR1 Konzert auf dem Kulturwasen ist ab 18:30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 UhrDas SWR4 Open Air mit Kerstin Ott und Eloy de JongSchlager mal anders: Am Sonntag, 30 August, bringt SWR4 Kerstin Ott und Eloy de Jong live auf die SWR Festivalbühne und in die Autoradios der Festivalgäste. Kerstin Ott ist die, "Die immer lacht" - so der Titel ihrer Durchbruchsingle aus dem Jahr 2016. Die deutsche Sängerin, Songwriterin, Gitarristin und DJane sang bereits bei Rolf Zuckowski im Kinderchor und trat 2018 in der "Helene Fischer Show" vor einem Millionenpublikum auf. Der Niederländer Eloy de Jong sang sich im Sommer 2018 mit "Kopf aus - Herz an" an die Spitze der deutschen Charts. Bekannt wurde der 47-Jährige bereits Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der Boyband "Caught in the Act". Ab 18 Uhr ist Einlass, los geht es um 19:30 Uhr.Pressefotos unter www.ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/kulturwasen.Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter.Pressekontakt: SWR Presse Stuttgart, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4634783