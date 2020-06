Mark Learmonth, Chief Financial Officer und Direktor von Caledonia Mining äußerte sich aktuell in einem Webinar zum Goldpreis. Er hält einen Preis von 2.000 US-Dollar für gut möglich. Wobei er 4.000 US-Dollar nicht sehen möchte, denn "wie würde die Welt dann aussehen", so Learmonth, welche Katastrohen würden uns blühen. Caledonia Mining befindet sich mit seiner Blanket-Goldmine, an der das Unternehmen zu 64 Prozent beteiligt ist, in Simbabwe auf einem erfolgreichen Weg in einem nicht einfachen ...

